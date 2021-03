Grande Fratello Vip, la finale: Dayane Mello eliminata con il 68% delle preferenze

Grande Fratello Vip, la finale: Clamoroso Dayane Mello eliminata con il 68% delle preferenze. Insieme a Tommaso Zorzi è stata una delle concorrenti simbolo di questa quinta edizione. La modella brasiliana ha spaccato a metà sia il pubblico che la casa, o la ami o la "odi".

Un esito inaspettato per una finale che sta riservando tantissimi colpi di scena. Il Grande Fratello Vip non smette di stupire e quando sembra tutto scontato è il momento che tutto cambia. Dayane Mello è stata per tutta l'edizione la favorita alla vittoria insieme a Tommaso Zorzi è colei che ha creati più dinamiche e litigi di tutti i concorrenti nella casa. dalla storia d'amore con Rosalinda, alla rottura fino al dolore profonto per la perdita del fratello Lucas.

Al televoto flash la Mello aveva scelto di portare Pierpaolo probabilmente perchè certa di essre più forte, ma così non è stato ed è stata eliminata con il 68% delle preferenze contro il 32% di Pierpaolo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 00:25

