Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ci ripensa: «Lunedì entrerò nella casa. Devo socializzare»

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio ha annunciato dal suo account Instagram che lunedì varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini.

La voce della partecipazione di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip circola da tempo ma ora è lo stesso conduttore, dopo una serie di post a riguardo, ad annunciare il suo sicuramente trionfale ingresso. Dal social, a fianco di una suo foto su cui campeggia la scritta “Finalmente sarà un lunedì diverso”, ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedi prossimo entrero' nella casa del @grandefratellotv - ha scritto nella didascalia del post - Come mai? Ho bisogno di socializzare .Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia... e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz, bisogna sorridere anche se si e' tristi”.

Cristiano Malgioglio ha già fatto l’esperienza di inquilino nella casa: “Perche' ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all'amico @alfosignorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perche' io non sono né l"uno e nell"altro. SONO UNO DI VOI La mia vita e' così normale ,che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo....Vi amo”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 19:44

