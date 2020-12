Grande Fratello Vip, puntata del 4 dicembre: Selvaggia, Pierpaolo, Stefania, Rosalinda in nomination. Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini abbandonano. Mentre la Gregoraci lascerà la casa lunedì scegliendo di passare un giorno nel cucurio con Pierpaolo, Francesco preferisce andare via senza aspettare. A sorpresa Dayane Mello, che prima aveva scelto di andare via dopo una tefonata con la mamma di Stefano Sala, il padre della figlia Sofia, decide di proseguire il gioco. La modella è anche l'immune del pubblico. Su Leggo.it la cronaca minuto per minuto della ventitreesima puntata.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci abbandona il Grande Fratello Vip: «Ci sono delle cose che tornano indietro». Signorini non riesce a farle cambiare idea

GRANDE FRATELLO VIP, LA CRONACA DEL 4 DICEMBRE SU LEGGO.IT

01.27 La ventitreesima puntata del Grande fratello Vip termina qui. Appuntamento a lunedì 7 dicembre con la diretta di Leggo.it. Grazie per essere stati con noi.

01.22 Sono ufficialmente in nomination: Selvaggia, Pierpaolo, Stefania e Rosalinda

01.20 Il vip più votato sarà immune, il meno votato finirà in nominatio. Quindi dopo i due abbandoni, nella puntata di lunedì non ci sarà una eliminazione.

01.16 Giulia - Pier, Andrea - Selvaggia, Dayane - Stefania, Tommaso - Adua. In nomination finiscono: Selvaggia, Pierpaolo, Stefania, Rosalinda

01.07 In studio Francesco Oppini. Niente biglietto di ritorno per lui. Signorini gli chiede il perchè della scelta di andare via questa sera senza aspettare al lunedì. «E' stata un decisione che non mi ha fatto dormire bene molte volte, scegiere di uscire adesso è stata solo portare avanti una scelta già presa. Era meglio ora che lunedì e voglio che domanin vi divertiate pensando a questo. Me ne prendo la responsabilità. Tommy ho anche la tua camicia e le scarpe, le rivuoi?». «No tienile è la liquidazione - scherza amaramente Tommaso - se questa è la scelta ti farà stare bene non ti farò pesare il mio malumore ma non ti prometto che mi divertirò»

01.00 Si parte con le nomination. Stefania nomina Adua e viceversa. Pierpaolo - Selvaggia che ricambia. Prima nomination per Giacomo Urtis che vota la Orlando. Maria Teresa - Pierpaolo.

00.59 Signorini annuncia che Giacomo Urtis è un nuovo concorrrente

00.56 Tommaso è profondamente deluso per la scelta di Francesco di andare via stasera e non aspettare a lunedì

00.47 Francesco lascia la casa tra gli applausi dei concorrenti. Tommaso in lacrime

00.40 Signorini quindi comunica a tutti che Elisabetta Gregoraci andrà via lunedì, mentre Francesco Oppini andrà via questa sera, Tommaso Zorzi incredulo

00.38 Dayane mello ci ripensa e resta! «Ho parlato con la nonna di mi a famigia mi ha detto che c'è tanta gente che mi ama e che mia figlia vuole vedermi in finale»

00.34 La Gregoraci rientra nella casa e dice ai suoi compagni della sua scelta. Pierpaolo è il primo ad abbracciarla. La Gregoraci però andrà via lunedì e passerà una giornata in Cucurio con Pierpaolo

00.31 Antonella Elia prova a convincere Dayane a restare. Per lei c'è anche una telefonata della mamma di Stefano Sala, ex compagno di Dayane. Telefonata che però non ascolteremo.

00.17 Francesco Oppini: «Ti rispondo come un figlio risponderebbe a un padre. Io ho preso con grande entusiasmo qusta opportunità, ho cercato di far capire chi è Francesco, ho trovato un sacco di persone con cui si va d'accordo. Ho trovato Tommaso che è qualcosa che va al di là di tutto, io mi sono reso conto qua dentro di quanto amore ho ricevuto. Da persona decisa quale sono devo dare priorità al mio affetto a alla mia vita fuori, perchè qui non riuscirei a dare più niente. Esco stasera per rispetto a voi e al pubblico»

00.14 Tommaso Zorzi: «Non sono ancora abbastanza esaurito e c'è tanto margine di migioramento! Rimango!»

00.11 Rosalinda: «Io ho fatto un percorso particolare e difficile che mi ha cambiato tantissimo, ricorderò per sempre questa esperienza che mi ha segnato tanto. Penso tanto ai miei cari fuori, al mio ragazzo e credo sia molto umano. Io ho deciso comunque di rimanere».

23.54 Elisabetta Gregoraci in studio. Signorini sottolinea che si tratta di resistere solo un altro mese e mezzo «Alfonso in realtà io ho ancora delle energie, non sono scarica, sento di poter dare qualcosa. Mi sento ancora più forte. Per me è tutto innaturale, io quando ho iniziato credevo di restare 15 giorni al massimo, credimi che vado a letto e penso a Nathan, vado in bagno e piango pensando a lui. Ci sono delle cose che tornano indietro, io i natali con mia mamma me li ricordo tutti, io non voglio che lui dica o pensi...mi manca troppo. Non è pensabile per me. Questa è la mia decisione». «Io rispetto e approvo la tua scelta che è la scelta di una mamma, secondo me guardando al futuro secondo me farebbe bene a te e Pierpaolo avere un giorno di confronto in cucurio»

23.51 Pierpaolo: «Dopo aver sentito che mio figlio sta bene, dico sì. Resto»

23.47 Stefania Orlando: «Nonostante ci sia un po' di stanchezza io assolutamente continuo, non voglio deludere, te, il pubblico e me stessa»

23.41 Elisabetta Gregoraci: «Con grande onestà ti dico che questa è stata un'esperienza pazzesca, ma sono 85 giorni che non vedo mio figlio. La mi esperenza si interrompe qui perchè Nathan ha bisogno di me io ho bisogno di lui». Signorini però ne vuole parlare faccia a faccia. La Gregoraci va in studio

23.36 E' il turno di Maria Teresa Ruta: «Ero entusiasta e quasi non ci credevo quando mi è stata fatta questa proposta, poi ho avuto un tracollo. Quest'anno andato proprio malissimo, non ho potuto festeggiare il compleanno di mia mamma, mio fratello era in ospedale e oggi è il compleanno di Guenda. Non avrei mai mollato però ho avuto un dubbio, però se posso tenere compagnia al pubblico io resto qui»

23.32 E' il momento di Dayane «Non me la sento, sto trattenendo un dolore immenso, poi mi manca Sofia. So che ho una opportunità immensa però non ce la faccio più. Ringrazo il pubbico che mi ha sostenuto, però è arrivato il momento in cui non odevo pensare solo a me ma c'è anche un'altra persona». Dayane Mello sceglie di abbandonare il Grande fratello Vip

23.24 E' il momento della verità, ora i vip, in vista dell'allungamento delle puntate fino a febbraio, dovranno decidere se continuare o scegliere di abbandonare il Grande Fratello Vip. Il primo è Andrea Zelletta che decide di rimanere

23.21 Dayane Mello immune. Vip sotto choc

23.16 Ultimi momenti prima del verdetto finale. Con più di 4 milioni di voti il pubblico ha scelto come favorita Dayane. Nella casa credono che è la concorrente eliminata. (Dayane immune al 38% mentre Tommaso al 26%)

23.10 Per Dayane c'è una sorpresa in arrivo dal Brasile, un video messaggio del papà: «Dal primo momento che i nostri sguardi si sono incrociati non ho mai smesso di amarti». Parole bellissime che fanno scoppiare il lacrime la modella

23.08 Il pubblico ha deciso che i prossimi VIP salvi sono: Tommaso ed Elisabetta!

22.54 Piepaolo nella sstanza delle sorprese, per lui c'è Giulio, il fratello. I due si abbracciano grazie alla box degi abbracci e piangono

22.51 Alfonso chiede ad Elisabetta la verità sul contratto di cui si parla tanto tra lei e Flavio post divorzio: «Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda, questa cosa mi ha motlo ferita, non c'è nessun contratto! L'unica cosa che c'è è che quando ci rifaremo una vita nessuno dei due presenterà i proprio partner a nostro figlio finchè non diventa un rapporto stabile»

22.42 Momento Gregorelli. Sia Elisabetta che Pierpaolo sono in nomination. Convinti di essere a rischio usciti si scambiano pensieri ed emozioni

22.22 Il primo vip salvo è Giulia, il secondo è Stefania

22.21 Questa sera il vip più votato sarà immune dalle nomination, ma i vip non lo sanno. Stop al televoto. In nomination sono in sei: Tommaso, Elisabetta, Stefania, Pierpaolo, Giulia e Dayane

22.14 Tra Adua e Elisabetta ci sono state delle incomprensioni appinate in settimana ma è Dayane quella più agguerrita. «Dayane è incoerente è maleducata»

22.06 La discussione tra Giulia ed Elisabetta ha coinvolto tutto il gruppo delle donne. Clip.

22.00 Anche Tommaso è dalla parte della Gregoraci: «Per me Giulia è stata maleducata». Signorini vuole sapere il motivo del litigio tra lui e la Salemi, Zorzi racconta che sarebbero dovuti uscire con il loro libro lo stesso giorno, ma mentre Zorzi aveva avvisato la Salemi, Giulia, a quanto pare avrebbe fatto in modo di uscire prima.

21.57 «Lungi da me provarci con un uomo sposato - ha spiegato la Salemi - io mai mi permetterei di mancarle di rispetto. Parlare di questi argomenti e utilizzando questi toni beceri non è bello». Signorini reagisce «io non direi toni beceri, sei venuta al Grande Fratello di questo si parla!»

21.53 Il saluto agli inquilini, ma soprattutto la discussione tra Giulia ed Elisabetta. Clip.

21.49 Alfonso Signorini in studio: «Sarà un Natale un po' anomalo, durante le feste vi terremo compagnia, stando con voi anch'io mi sentirò un po' meno solo»

21.46 Le anticipazioni di Alfonso Signorini

Leggi anche > Francesco Oppini, lacrime al GFVip: «Qualsiasi scelta faccia, farò soffrire qualcuno». Tommaso Zorzi crolla

Venerdì 4 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Dentro o fuori: è arrivato il momento delle grandi decisioni. Stasera i "vipponi" dovranno decidere chi resterà dentro la Casa e chi invece preferisce abbandonare il gioco.

Il gruppo delle donne si è spaccato. Tante le tensioni tra le ragazze della Casa e in questa settimana non sono mancati gli scontri accesi. Non mancheranno le emozioni. In particolare, Dayane riceverà una gradita sorpresa dal Brasile. (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy​).



Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Dicembre 2020, 01:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA