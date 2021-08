Grande Fratello Vip, c'è un primo concorrente: nome clamoroso con un cachet importante, ha firmato. Katia Ricciarelli entra nella casa del Grande Fratello Vip. È lei la prima gieffina confermata per la prossima edizione. Si tratta del primo concorrente in assoluto e avrebbe già firmato. La cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo parteciperà al reality condotto da Alfonso Signorini, mentre è già noto che a svolgere il ruolo di opinioniste ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip, il primo concorrente

La nuova edizione sta scaldando i motori e partirà tra un mese esatto, il 13 settembre prossimo. Confermato Alfonso Signorini, mentre cambiano i personaggi al suo fianco in studio. Si è tanto parlato dei possibili nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia. Il nome che sorprende di più in queste ore è proprio quello del primo concorrente ufficiale: Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

L’artista 75enne avrebbe già concluso la trattativa, convinta da un cachet pare sostanzioso. Non è la prima volta per lei in un reality show. Nel 2006 ha partecipato a La Fattoria condotta da Barbara d’Urso. Il settimanale Oggi aveva riportato le indiscrezioni sulla sua partecipazione, ma Ricciarelli aveva inizialmente smentito. Ora è arrivata la firma del contratto.

Grande Fratello Vip, i rumors

Intanto, Davide Maggio ha smentito la partecipazione di Raz Degan al GF Vip. Si parla invece di Totò Schillaci, Pamela Prati e Raffaella Fico.

