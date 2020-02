Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia, passo indietro dopo la notte di passione. «Paolo Ciavarro capirà»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 19:40

Dopo la notte di passione con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia avrebbe iniziato a manifestare dei dubbi sulla storia appena nata all'interno della Casa e si sarebbe sfogata con Licia Nunez.Ecco le parole di Clizia: «Mi sento in colpa. Penso all’esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando».E conclude: «Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri.».