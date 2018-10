Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno strano post di, ex gieffino della versione vip, eliminato nella scorsa edizione della Casa delper via di una bestemmia. Stasera durante la diretta del reality, condotto da Ilary Blasi, verrà probabilmente affrontato (di nuovo) il caso bestemmie dato che secondo alcun spettatori di Mediaset Premium, che dà la diretta del programma, alcuni reclusi avrebbero imprecato durante le lunghe notte insonni.Sulla rete infatti circola un video che testimonierebbe l’accaduto, in cui gli internauti indecisi avrebbero riconosciuto la voce di Francesco Monte o Fabio Basile.Nel mentre dall’account di Gianluca è stato pubblicato un post che vede l’addio del diretto interessato a seguito della squalifica dello scorso anno, seguito da un “Un anno fa inaspettatamente lasciai la casa del #gfvip ma lasciai soprattutto degli amici speciali ! #gfvip2 #gfvip3 #reality #canale5 #show #ignaziomoser #friends”. Uno strano meme prima dell’inizio della tramessione, che sembra quasi un messaggio alla produzione perché non si usino due misure differenti…