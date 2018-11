di Emiliana Costa

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, frecciatina al? Oggi a Pomeriggio 5, la conduttrice ha intervistato un uomo pugliese che si è trasferito a Bologna per poter vivere più serenamente la propriacon il compagno. L'uomo avrebbe raccontato che anni fa, nel suo paese d'origine, non sarebbe stato facile fare outing. Da qui il trasferimento in Emilia Romagna. Ma a quel punto Barbara D'Urso va, ecco perché.La conduttrice, dopo aver interrotto per un momento il racconto del suo ospite, avrebbe detto: «Io non voglio più sentire che al sud hanno la mentalità più chiusa rispetto al nord.Ad avere la mentalità chiusa non sono quelli del sud o del nord, ma sono. Non voglio più sentire queste cose».La frecciatina sembrerebbe rivolta al Grande Fratello Vip e forse proprio ai conduttori,. Qualche giorno faaveva detto di provare fastidio se la sua ragazza bacia un'altra donna davanti a lui. «Io sono del sud - aveva spiegato - erispetto a quelli del nord». Da lì ne era nata una bagarre in Rete, dal momento che il popolo del web avrebbe accusato il Gf di fare due pesi e due misure. Condannando Elia per le frasi sui «» e assolvendo Francesco Monte per le frasi su «».Che, dunque, Barbara abbia voluto mandare una frecciatina ache non avrebbero rimproverato a dovere l'ex tronista? E nel caso, i due conduttori replicheranno all'appunto al vetriolo? Tra poco inizia la diretta, staremo a vedere.