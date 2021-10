Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e si sente tutto: «Massa di imbecilli cerebrolesi»

Gaffe al Grande Fratello Vip, solo che questa volta a farla non è stato uno degli inquilini ma la stessa regia. Mentre i vipponi erano in giardino hanno iniziato ad ascoltare quello che veniva detto in regia, facendo però finta di niente per poter captare qualche informazione.

Le info che però sono arrivate loro non sono delle migliori, né delle più incoraggianti. «Quella massa di imbecilli cerebrolesi», si sente pronunciare dalla regia, dove probabilmente era stato lasciato aperto per sbaglio il collagamento con la casa. Poi interviene una voce di donna, anche se le sue parole non sono chiare, e torna a replicare un uomo: «Ca** loro».

Un siparietto andato in onda su Mediaset Infinity, caricato poi sui social network dagli spettatori che stavano guardando il reality. Dopo il primo intervento Davide ha detto agli inquilini di fare finta di niente, ma alla fine Mariana Trevisan ha sbottato: «Si sente tutto».

Lunedì 4 Ottobre 2021

