Grande Fratello Vip, Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli: «Elisabetta Gregoraci ha tirato fuori il meglio di lui»

Al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha trovato l’amore con la coinquilini Giulia Salemi ma sono in molti quelli che rimpiangono la mai nata coppia con Elisabetta Gregoraci, uscita volontariamente dal reality. Fra questi anche Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Petrelli, che ammette: “Elisabetta Gregoraci ha tirato fuori il meglio di lui”.

Ariadna Romero sembra preferire infatti per l’ex Pierpaolo Petrelli la compagnia di Elisabetta Gregoraci: “Elisabetta non la conosco - ha fatto sapere a “Chi” - ma ha tirato fuori il meglio di lui. Giulia tra l’altro ha un’altra età: la conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere. Avendo io un figlio, se penso alla donna della vita… Ma io con Elisabetta ero felice e beata! Mancandole l’esperienza ci sono delle accortezze che Giulia non ha, questo non significa che non va bene. E poi sono decisioni di Pier”.

Ora Ariadna Romero e Pierpaolo Petrelli hanno un buon rapporto, ma appena separati le cose non funzionavano al meglio: “i primi mesi che ci siamo lasciati ricordo che ero un grumo di rabbia e di sofferenza, puro rancore. Poi, dopo due mesi ho guardato Leo. Ero mamma per la prima volta, ero senza lavoro, senza certezze. Mi sentivo sprovvista di tutto. Però guardandolo ho pensato: “Ma Pierpaolo è il suo papà. E allora va bene così”. Mi è sembrato di tornare a respirare e ho imparato a accettare le cose così com’erano. E il mondo è cambiato”.

