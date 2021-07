Grande Fratello Vip, Anna Oxa concorrente per realizzare il sogno di Signorini? La notizia ufficiale

Anna Oxa è il sogno proibito di Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi non ha mai nascosto l'interesse di portare Anna Oxa all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La sesta stagione della casa più sorvegliata d'Italia inizierà il 13 settembre e molte indiscrezioni parlavano di una possibile partecipazione della cantante, ma la smentita social è stata perentoria.

Leggi anche > Uomini e donne, da Maria De Filippi arriva la prima tronista transessuale

Dopo averla corteggiata a lungo anche per la quinta edizione del GF Vip, quest'anno tutto faceva immaginare che Anna Oxa avrebbe varcato la porta rossa più famosa d'Italia. Molti davano la fumata bianca per l'accordo tra Endemol e Anna Oxa sempre più vicina e, invece, si è dimostrata un fuoco di paglia.

«Non ci sono state trattative, solo due proposte. Non ci saranno trattative: Anna Oxa non andrà al Grande Fratello Vip». La risposta di Anna Oxa non lascia niente all'immaginazione, la cantante non si sente adatta a soddisfare le aspettative del programma e, dunque, non ne prenderà parte.

Il 13 settembre si avvicina e Alfonso Signorini, assieme al suo staff, dovrà cercare altrove. Servono ancora molti vipponi per completare un cast che, finora, conta solo cinque concorrenti confermati. La cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez, sono gli unici confermati in questo momento e all'inizio del Grande Fratello Vip manca sempre meno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA