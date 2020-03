Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini "sfrattato": ecco dove andrà in onda il reality

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 22:49

Appena fissata la data della finale - l'8 aprile - anticipata per l'emergenza coronavirus, ecco un altro cambiamento per il reality condotto da Alfonso Signorini.Come riporta TvBlog, il conduttore dovrà cambiare studio ancora una volta. Dopo essersi già trasferiti da Roma a Milano,Perché questa settimanadovrebbe slittare dal martedì al mercoledì. E il programma di Mario Giordano andrebbe in onda da Milano negli studi del Gf.Non è chiaro se la sovrapposizione dei due programmi proseguirà anche in futuro.