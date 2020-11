Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ci ripensa: per Andrea Zelletta in arrivo un provvedimento

Per Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip è in arrivo un provvedimento per mano di Alfonso Signorini. Il conduttore infatti si è accorto tardivamente di alcune sue “rivelazioni” fatte nella casa e come successo per Paolo Brosio ha promesso sanzioni in arrivo.

Andrea Zelletta nell’ultima diretta del Grande Fratello infatti è stato a guardare silenziosamente la nomination d’ufficio per Paolo Brosio, reo di aver anticipato i nomi di alcuni concorrenti in arrivo nel reality. Brosio ha protestato e ha minacciato di lasciare il programma e per difendersi ha fatto riferimento anche ad altri coinquilini che si erano macchiati della stessa colpa. Il dito era indirettamente puntato su Andrea Zelletta, che dal canto suo ha spoilerato il futuro ingresso di Selvaggia Roma.

Il web si è mobilitato perché anche l’ex tronista ricevesse una sanzione e a pensarci è naturalmente arrivato il conduttore Alfonso Signorini. Da “Casa Chi”, su Instagram, Signorini si è giustificando dicendo che, nonostante segua il programma praticamente 24 ore al giorno, qualcosa può sfuggire. Stamattina però ha scoperto l’accaduto (che non gli era stato segnalato durante la diretta) e ha chiesto agli autori di preparare un provvedimento anche per Zelletta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 18:18

