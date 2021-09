GFVip6, Alfonso Signorini svela: «Troverete la casa completamente rinnovata e una 'love boat'».

Conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip 6, che ricomincerà lunedì prossimo su Canale 5. Nessun mistero sui concorrenti, i cui nomi sono già stati svelati, ma il conduttore Alfonso Signorini annuncia che la casa sarà completamente rinnovata per consentire l'ingresso di Manuel Bortuzzo. Il giovane, infatti, risulta nel cast degli inquilini.

GF Vip 6, la casa è completamente rinnovata

A TV Sorrisi e Canzoni il conduttore ha svelato tutte le novità della sesta edizione. Tra i cambiamenti significativi ci sarà l'adeguamento della casa alle esigenze di Bortuzzo, costretto alla sedia rotelle dopo un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma.

GF Vip 6, le parole di Alfonso Signorini

Così ha descritto la casa nuova Signorini: «Come sarà la casa? Diversa. Prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. La cucina questa volta si affaccia sul giardino, mentre le docce saranno “a vista” tra il giardino e la cucina. Inoltre è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità». Uguale sarà invece lo studio, dove tornerà il pubblico, anche se in numero inferiore per via del Covid-19: «È sempre lo stesso. Il pubblico ci sarà, con le misure precauzionali, ma dimezzato, come negli studi».

GF Vip 6, le altre novità

A rivelare qualcosina sulle altre novità è stato Andrea Palazzo, storico capo progetto del programma: «Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio. ‘Love Boat in realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia. Poi c’è la zona “meno confortevole”: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 21:39

