Grande Fratello Vip al via, Alfonso Signorini racconta le "novità" del reality

Il Grande Fratello Vip è pronto a partire. La lista dei concorrenti è stata ufficializzata e ora il conduttore Alfonso Signorini ha dato qualche particolare sulla nuova e attesa edizione del reality Mediaset.

GFVip, Alfonso Signorini e le "novità" del reality

Il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, riaprirà le porte della casa di Cinecittà il prossimo 13 settembre e il conduttore Alfonso Signorini, che avrà al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha dato qualche svelato novità sulla trasmissione.

Innanzitutto il Grande Fratello Vip avrà una copertura su Mediaset di 24 ore, come ha fatto sapere Alfonso Signorini a “Tv, sorrisi e canzoni”: «Andremo in onda – ha spiegato - in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5».

Un altro punto importante, quello con cui si affronteranno le varie dichiarazioni dei concorrenti e le possibili eliminazioni: «L’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite».

In ultimo la diversità rispetto al passato delle due opinionista: «La presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 20:29

