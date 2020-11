Grande Fratello Vip, Adua e Dayane fingono di fare sesso in lavatrice: Paolo Brosio cade nella trappola e reagisce male

Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco, ora Rosalinda, e Dayane Mello hanno teso una trappola a Paolo Brosio simulando un rapporto sessuale. Lo scherzo è stato realizzato con la complicità degli altri inquilini e ha scatenato una reazione inaspettata da parte del giornalista, uno scivolone che si aggiunge a quelli dei giorni scorsi. «Ma io se le vedo poi mi masturbo, meglio che non vedo», ha detto Brosio a Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi che lo avevano informato su quanto stava accadendo nella 'lavatrice'.

Leggi anche > Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: «Ancora mi corre dietro, più che amore ossessione»

«Stanno limonando?», ha chiesto Zorzi. «Ma…ma…ma…», ha risposto imbarazzato Brosio prima di lasciarsi andare alla frase sull'autoerotismo. Le due ragazze sono sempre più vicine e affettuose, ma si sono messe d'accordo per trarre in inganno Brosio emettendo strani gemiti. Le parole di Brosio hanno fatto il giro di Twitter e fatto urlare nuovamente alla squalifica.

Nella scorsa puntata del GF Vip, Alfonso Signorini aveva rimproverato Paolo Brosio per aver pregato a voce alta di notte, disturbando gli altri inquilini della casa. Il conduttore gli ha fatto presente che la fede va vissuta in intimità e che non va ostentata o spettacolarizzata. Brosio ha spiegato che era una particolare litania che aveva recitato con Patrizia De Blanck e di non essersi reso conto del tono troppo alto. Dopo la diretta, Paolo si è lamentato con i suoi compagni d’avventura, ritenendo ingeneroso l’intervento di Signorini in diretta: «Ma perché mi ha detto quelle cose? Non mi meritavo quell’attacco».

Brosio ha anche rischiato una squalifica per una presunta bestemmia. Ha usato più volte l'intercalare toscano «Dio b***», espression identica a quella utilizzata da Denis Dosio, ma che non ha sortito il medesimo effetto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA