Grande Fratello Vip 6, concorrenti e toto-nomi: ecco chi potrebbe entrare nel cast

Il Grande Fratello Vip 6 sta per partire e impazza il toto-nomi con le anticipazioni sul cast dei concorrenti e delle opinioniste. Secondo le prime indiscrezioni Antonella Elia sarà sostituita dalla rivale Adriana Volpe e accanto all'ex gieffina come opinionista ci dovrebbe essere Sonia Bruganelli. Il reality tornerà tra meno di tre mesi, quando la porta rossa si riaprirà per far entrare nuove celebrità.

Leggi anche > Temptation Island: una coppia è già stata squalificata dopo soli due giorni. E' caos

Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni

Secondo quanto riporta Davide Maggio, Giovanni Ciacci sarebbe pronto ad entrare nella casa dopo aver abbandonato Ogni Mattina. Poi potrebbbe realizzare un sogno Manuel Bortuzzo. Secondo il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti ci sarebbero tre vip in lizza: il papà più bello d’Italia Manuel Zardetto (ex fiamma di Tommaso Zorzi), Francesca Cipriani, Sophie Codegoni (nuovo flirt di Fabrizio Corona.

Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni

Si vocifera anche di un ritorno nella casa più spiata d'Italia di Maria Monsè. I bene informati, infine, parlano di una trattativa in corso con una cantante definita “bizzarra”. Cresce l'attesa per il reality capostipite e più longevo della storia della televisione italiana.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA