La porta della casa più spiata d'Italia sta per riaprirsi. Parte infatti lunedì 24 settembre, in prima serata su Canale 5, la, condotta come sempre da, affiancatanelle vesti di opinionista e con le irriverenti incursioni della. «Le cose succedono una volta dentro ma sono molto soddisfatta del cast che mi sembra variegato e ci sarà uno scontro generazionale che farà discutere – commenta la conduttrice - Mi incuriosisce molto che ci siano dei personaggi “vergini", cioè che non hanno fatto altri reality prima».A mettersi in gioco sono quest'anno le attrici, il comico, il cantautore, l'icona della tv anni '90, lo chef, l'attore, l'attore e conduttore, i modelli, la conduttrice, il campione di judo, la marchesa, la conduttrice del meteoe personaggi prettamente televisivi come, leNon è ancora certo, invece, se entrerà nella casa, la cui partecipazione, prevista a luglio e cancellata ad agosto dopo la tragica morte del figlio, sembra essere tornata possibile per volere della stessa soubrette. «Rispetteremo il suo volere, ha capito probabilmente che ritornare alla normalità, al lavoro, alla vita le sarebbe servito e le vogliamo lasciare fino all'ultimo la possibilità di decidere», spiega il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. «Il dolore non deve essere giudicato, per lei la porta è sempre aperta: se deciderà di entrare, la tratteremo come tutti gli altri, perché ha detto che non vuole gli occhi della pietà puntati addosso», commenta la Blasi, mentre Signorini sottolinea che «se deciderà di entrare sarà per giocare perché questo è un gioco: so che questo può stridere in maniera imbarazzante, ma questa è la cifra del programma. Certo avrà una storia da raccontare».Quest'anno saranno potenziate le dirette, con la novità di un flusso +1 per vedere quanto accaduto un'ora prima e la possibilità di vedere il programma dall'inizio anche se ci si collega quando è già iniziato. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 (alle 16.05), Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle 18) e La5 (dalle 12.10 alle 14.00 e dalle 17.50 alle 19.40), i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del programma tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dalle 23.15 alle 2.00), mentre tutti i contenuiti video, sia on demand che in streaming, saranno fruibili sul sito www.mediasetplay.i, sull'app Mediaset Play e sulle tv connesse di nuova generazione.