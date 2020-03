GfVip, Enrica Bonaccorti contro Antonella Elia: «Doveva essere squalificata! Non ci si può fidare di lei»

Antonella Elia

». La Bonaccorti aha attaccato duramente la Elia per il comportamento tenuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020.«Secondo me sarebbe dovuta essere eliminata dal Grande Fratello Vip - ha detto la Bonaccorti a- il suo comportamento non è accettabile». La presentatrice che conoscedai tempi di Non è la Rai è molto amareggiata: «Ho una gran rabbia verso Antonella. Il suo più grosso difetto è che non ci si può fidare, e ha un modo di fare che non sai mai se ci fa o ci è: ti mettevi d'accordo prima di entrare in scena e poi faceva finta di essersene dimenticata. Con Antonella ci sono cascata mille volte, ho deciso che devo resistere altrimenti mi viene di abbracciarla. Se avesse avuto un carattere migliore, avrebbe fatto un’altra carriera».