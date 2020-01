Grande Fratello Vip 2020, tutte le novità e i concorrenti della nuova edizione targata Signorini

Grande Fratello Vip 2020

Martedì 7 Gennaio 2020, 16:53

. Da domani mercoledì 8 gennaio riparte la quarta edizione su canale del padre di tutti i reality. Tantissime le novità a partire dai concorrenti e dalla messa in onda che per il mese di gennaio si sdoppia anche al venerdì.Torna il, in prima serata su Canale 5, con tantissime e importanti novità:Tantissime novità in questa edizionedue gruppi di concorrenti varcheranno la Porta Rossa, due serate d’esordio e il doppio delle emozioni. Non solo, quest’anno, al timone del programma, prodotto da Endemol Shine Italy,Al suo fianco un’esplosiva coppia di opinionisti formata daDurante la conferenza di questa mattina il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha annunciato anche tutte le variazioni sulla messa in onda: «Quest'anno ci sono tantissimi concorrenti, presentarli tutti nella prima puntata sarebbe stato arduo. Abbiamo pensato di raddoppiare la partenza per consentirci di raccontare il cast al meglio. Proseguiremo con unNon andremo in onda lunedì prossimo per non fare tre puntate nel giro di 7 giorni. Durante Sanremo, andremo in onda il lunedì. Questo sarà l'unico mercoledì»Nell’anno del ventennale del format “Big Brother”,della Casa più spiata d’Italia e a vivere un’avventura che durerà circa tre mesi. Non solo, con loro ancheL’obiettivo è solo quello di divertirsi, vivere un’esperienza unica nel suo genere e, perché no, aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.Come sempre, gli inquilini della Casa sono spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno. A “Grande Fratello Vip” ogni maschera viene meno. La “convivenza forzata” offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi per quello che è e vivere ogni sentimento, dall’amicizia, all’insofferenza fino all’amore in maniera totalizzante. Non ci sono infatti segreti per i telespettatori del reality per eccellenza.Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30).