di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip 2020, diretta ottava puntata

Grande Fratello Vip 2020.

Poco rispetto del pubblico che aveva deciso PAGANDO di NON VOLERLA#gfvip — ttue (@elletyttue) January 31, 2020

. Questa sera durante la diretta delche seguiamoun nuovo colpo di scena.non solo avrà un faccia a faccia con Pago, ma restera definitivamente nella casa.È passato un mese e Pago continua a parlare e a pensare a. L'ex tronista di Uomini e Donne pochi giorni fa ha ammesso di voler sposare il suo ex e venerdì sera ha l'occasione di appianare tutte le divergenze visto che sarà una nuova concorrente. La notizia però ha scatenato l'indignazione sul web che già aveva votato la prima volta per non farla restare e grida: «Poco rispetto». La prima settimana del GF era stato aperto un televoto che anche Pago non aveva apprezzato, all'ottava puntata nessun televoto, Serena entra nonstante il pubblico avesse scelto il contrario... e speso dei soldi per affermarlo.

Ma scusate, il pubblico non aveva deciso di non fare entrare Serena? Niente,il GF come la politica... il voto degli italiani non serve a un cazzo tanto decidono tutto loro #GFVIP

Venerdì 31 Gennaio 2020, 21:53

