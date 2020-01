Grande Fratello Vip 2020, le lacrime di Antonella Elia: «Ho paura di restare qui»

Lunedì 13 Gennaio 2020, 15:49

Al pianto liberatorio perPensare può fare male e nella casa deldove non c'è la routine quotidiana a interrompere il flusso di pensieri, può capitare di lasciarsi andare allo sconforto. È quello che è successo allache tra le lacrime ha ammesso di avere paura a stare lì dentro. A consolarla ci ha pensatoLe prime notti dinon sono state facili a causa della difficoltà nel dormire. Ieri, dopo una notte trascorsa a pensare, Antonella Elia si è messa a piangere e si rivolta alla coinquilina ringraziandola per la vicinanza: «Tu sei stata gentilissima». «Ma quando vuoi sono qui, se vai in camera adesso non c’è nessuno ti riposi e così ti ricarichi un pochino», le ha consigliato Fernanda.«È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore», ha detto Elia rivelando la sua difficoltà nel convivere con un gruppo così vivace e subito Fernanda ha provato a tranquillizzarla: «Lo capisco, anche io amo i silenzi, mi piace la pace, ci vuole del tempo».Antonella è sicuramente uno dei personaggi più popolari e senza freni del nuovo. Nei giorni scorsi ha svelato alcuni retroscena di Pechino Express e criticato influencer come Taylor Mega, i Ferragnez. Nel mirino anche Milly Carlucci. I personaggi che sono stati suo bersaglio ancora non hanno replicato.