Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini: «Cristina Plevani potrebbe essere la nostra Rita Pavone per Amadeus»

. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa della quarta edizione delche da mercoledì 8 gennaio, con un secondo appuntamento venerdì 10 gennaio, sarà condotto da Alfonso Signorini, e che avrà come opinionistiSono 23 in tutti i concorrenti che entreranno domani sera -Edizione che sarà condotta da Alfonso Signori. Ci saranno 19 nuovi VIP e 4 gieffini all star: Salvo Veneziano (GF1), Sergio Volpini (GF1), Pasquale Laricchia (GF3) e Patrick Ray Pugliese (GF4 e GF12). Non tutti e quattro però riusciranno ad entrare in gioco.Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione, con Alfonso Signorini particolarmente entusiasta del cast: « Al 90%, questo è il cast che avrei voluto. Rimangono sicuramente dei sogni irrealizzati, ma potremmo avere degli assi nella manica.». Una dichiarazione che getta benziana sul fuoco dopo le recenti polemiche proprio da parte della prima vincitrice del Grande Fratello che si era lamentata via social di essere stata esclusa dal cast.I vip che entreranno nella casa sono: Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Fabio Testi, Ivan Gonzalez, Michele Cucuzza, Pago,Paolo Ciavarro, Adriana Volpe, Antonella Elia, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Rita Rusic, e per quanto riguarda i "reduci", come li ha defniti Scheri in conferenza, ci saranno : Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.Le prime due puntate della quarta edizione delandranno in onda questa settimana: mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio 2020.