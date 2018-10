Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopoanche perè il momento di fare i conti con il passato. A differenza della gemella Giulia, Silvia è la più riservata delle Donatella. Della fine della storia conha evitato di parlane ma il dolore sembra essere ancora profondo. Nella terza puntata delche abbiamo seguito in diretta su, Silvia non si è più nascosta e si è sciolta in lacrime.La Blasi le mostra lin cui dice di non averla mai amata. «La persona che parla non è quella con cui io sono stata» commenta tra le lacrime Silvia: «Chi mi conosce sa quello che ho fatto, so di essere stata io a non voler più lui e non lui me. Ho rinunciato a tutto perché io credo nell'amore e ho dei valori che lui non ha. Prima che lo arrestassero gli ho fatto una promessa e l'ho mantenuta solo io. Gli ho creduto. L’ho amato. o smesso di amare una volta che ho preso coscienza del fatto che l’uomo che io avevo lasciato un anno e sei mesi prima, non fosse più lo stesso una volta uscito.».Signorini prova a consolarla: «so quanto lo hai amato, credo che Frabrizio ti abbia voluto bene a modo suo, mi piace illudermi che davanti le telecamere abbia voluto fare il personaggio». «Non fanno male solo gli schiaffi ma anche le parole - replica Silvia - c'è una canzone di Giorgia 'oro nero' che dice Le parole fanno male e bisogna saperle usare. Credo che l'amore vada dimostrato anche con le parole e con i gesti. Questo capitolo ormai è chiuso.. Io son stata con una persona che, presa lucidamente, è l’uomo che io ho conosciuto. Ad oggi mi sembra di essere stata con un altro. Siamo due completi estranei e io sono felice che sia così. Quello che non voglio è il passato. Io mi sento liberata da una gabbia, liberata da qualcosa che mi ha totalmente oppressa.A Fabrizio Corona non devo dire proprio più nulla, anche perché dal momento che ho lasciato lui, ho incontrato persone molto speciali che spero di portarmi sempre avanti per tutta la vita ma lui non farà più parte della mia »Applausi fragorosi del pubblico.Ilary Blasi con fare materno le dice: «Silvia sei giovane, in futuro quando ripenseraio a tutto questo ti farai una risata»