di Ida Di Grazia

Durante la diretta della nona puntata delha mostrato ala copertina di CHI che ritraeche si baciano. La Donatella ha archiviato tutto con un secco, ma al termine della puntata però qualcosa è cambiato.L'ex di Fabrizio Corona è stata chiamata in confessionale proprio per commentare quello che aveva visto in puntata. Sempre più convinta della scelta di chiudere definitivamente con Corona, Silvia non le ha mandate a dire: «Sono finti come il mio bacio ad Alfonso Signorini. Il loro amore non è credibile. Lei se lo può tenere. Le faccio i miei auguri. Che siano felici e spero che si possano sempre amare. Poi, se mi insegnano ad amare in due settimane, lo faccio anche io!».La neo storia d'amore tra Corona e la Argento, impazza ormai ovunque, sabato si continuerà a parlare di loro con Corona ospite di Silvia Toffanin, che ha raccontato anche cosa è successo quando è entrato nella casa Del Grande Fratello Vip: «Non sono entrato nella casa del Gf per ritrattare quello che avevo detto qui, ma per chiederle perdono per come l’ho detto. Ero molto arrabbiato per una cosa che era successa qualche giorno prima di venire ospite a Verissimo. Mi hanno fatto un grandissimo furto in casa, con delle cose particolari messe in posti particolari, che sapevano soltanto due persone oltre a me. Circa 15 giorni prima di entrare al Gf - prosegue - ho scoperto chi è stato, perché questa persona ha confessato davanti alla polizia, c’è una denuncia e tutt’ora ci sono delle indagini in corso. Non mi aspettavo una cosa del genere da una persona che ha vissuto 15 anni con me, la mia migliore amica. Lei ha aperto la porta ai ladri, ha aperto la cassaforte, ha inscenato un furto che non è mai esistito. Io non pensavo a Silvia, ma a tutta una serie di cose che erano intorno a lei, avevo una rabbia nei confronti di certe cose. Ma in questo Silvia è stata impeccabile nella sua vita. Quindi quando sono entrato nella casa del Grande Fratello per chiederle scusa mi aspettavo che mi abbracciasse e che tornassimo ad avere un rapporto di amicizia».Domenica 11 novembre, invece Asia Argento andrà da Mara Venier a Domenica IN. incessantemente.