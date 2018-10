Grande Fratello Vip 2018, il comunicato per i maschietti della Casa: ecco dove possono masturbarsi

di Ida Di Grazia

Francesco Monte e Stefano Sala, bacio in piena notte tra i due sex symbol

a "luci rosse" nella notte da parte delLa produzione ha svelato in coffessionale adove poter praticare autoerotismo senza violare la privacy dei concorrenti. Più di un Vip nel corso delle settimane si è lamentato di non avere un "posto sicuro" dove potersisenza essere ripreso e ora finalmente la notizia che tutti i maschietti aspettavano è arrivata. Banditi i letti, la vasca idromassaggio e le aree comuni. E Silvestrin fa una rivelazione piccante.Dopo la Comunicazione Giulia si è precipatata in salotto per dare la buona notizia agli inquilini della casa: «Il Grande Fratello ha detto che i maschietti possono andare in bagno. C’è una telecamera ma è di servizio, non registra, serve solo per le emergenze. Potete autogestirvi. Potete usufruire di un servizio che è di autosvuotamento, ragazzi non è uno scherzo ce l’ha detto il Grande Fratello».Tra l'incredulità di tutti la Provvedi ha aggiunto: «Non è uno scherzo è la verità.Se uno rimane dentro troppo o in casi particolari la telecamera entra in azione. Hanno detto dopo 40 minuti registra la telecamera. Oppure, anche se entrate in due, la telecamera funziona e monitora».Occhiate e sghignazzi dei concorrenti, i ragazzi in particolare apprendono la notizia con fare goliardico e Enrico Silvestrin ammette: «Qualcuno di noi ha già rotto gli indugi. Uno ha fatto con il metodo della canadese, me lo ha detto il ragazzo in questione. Oggi ho fatto un confessionale proprio su questa cosa».