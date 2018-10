Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scontro poco nobiliare tra lae la. Durante ladella quarta puntata del, che abbiamo seguito minuto per minuto su leggo.it , le due donne hanno avuto una lite furiosa che stava per finire quasi alle mani.In settimana la de Blanck ha contestato il titolo nobiliare della Marchesa, accusandola di essere in realtà un'estetista, cosa detta anche a Pomeriggio 5 dalla sorella di. La Blasi mostra alla Marchesa cosa dicono i giornali di lei all'esterno: «Autorizzo mia figlia e miei legali a procedere contro queste accuse - replica la Marchesa, poi rivolgendosi allo studio - Pensavo che il Grande Fratello Vip mi tutelasse, questa cosa la trovo scadente e di cattivo gusto». Nasce un diverbio anche con: «ma che lavoro fai?» e la Marchesa risponde: «Ah ridicola, che non sei niente ancora parli di Borotalco».Poi entra la De Blanck: «La diffamazione a mezzo stampa è un reato penale, non è questa la sede. Non ho mai fatto la massaggiatrice». Una litigata in piena regola, le due donne arrivano quasi alle mani «non chiamarmi adorata, stai imitando Carlo Giovannelli. Se cominci con adorata già inizi a rompere le pa**e», la marchesa risponde «Sei gelosa perchè vorresti essere me». «» La De Blanck strattona la Marchesa. Entrano i castigatori a portare via la contessa e la marchesa: «Avvocati procedete anche contro questa poveraccia - poi rivolgendosi a Ilary - mi aspettavo un attacco ma non una cosa del genere. Non sopporterò un agguato simile, non sono qui per fare lo zimbello». Devono entrare i castigatori per dividerle prima che si vada oltre, e la Blasy chiude il collegamento a modo suo «Se una è ‘na marchesa e l’altra è ‘na contessa, io me sento ‘na principessa». RIsate e applausi in studio