Se lesono indecise e timide arriva ila sbloccare la situazione e il clima diventa subito bollente. Traedè scattato il primo bacio. Tutto a causa del gioco "obbligo o verità", che ha "costretto" i due a un incontro ravvicinato. L'ex velino ha anche ammesso di essere un po' innamorato dell'attrice in crisi con il fidanzato.A prendere l'iniziativa è stata Jane Alexander, che ha accettato di fare quello che più si sentiva ed è corsa subito tra le braccia del giovane. Elia non si è tirato indietro e poco dopo ha sorpreso con le sue parole. Al modello, infatti, è stato chiesto quanto fosse innamorato di Jane da 1 a 10 e la sua risposta è stata 8. Una confessione inaspettata, mentre l'attrice ha ormai dichiarato che la sua storia conè ormai al capolinea.Durante l'ultima diretta, Jane Alexander ha parlato con il fidanzato al telefono. Pochi minuti per rinfacciarsi una reciproca mancanza di rispetto. Una delusione per l'uomo che le aveva fatto una proposta di matrimonio pochi giorni prima urlando fuori dalla casa più spiata d'Italia.Intanto, il gioco avrebbe sbloccato anche altre presunte coppie., infatti, ha approfittato per baciarsi appassionatamente conE poi anche traè arrivato il primo bacio ufficiale di coppia. Tra i due però c'è sempre un "tira e molla". Stanca di discutere, la ragazza ha ammesso che Monte la farebbe sentire una 'sfig**ta'.