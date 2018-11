Grande Fratello Vip 2018, Giulia Provvedi in lacrime per il presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini​

è l'eliminato dell'undicesima puntata delche abbiamo seguito in diretta su Leggo.it . Il cantante è stato uno dei protagonisti di questa terza edizione, ma non ha superato il televoto con. Nella casa si è molto avvicinato atanto da aver confessato di provare qualcosa per lui, ma l'esperienza nella Casa ha aiutato Ivan a superare anche altre difficoltà.Visibilmente emozionato una volta in sudio Ivan ha ammesso «Ho paura di tornare alla civiltà, di riavere gli attacchi di panico» quasi tra le lacrime dice : «So che con i ragazzi ci vedremo di nuovo, ma non sarà la stessa cosa!Sono abituato a fare i conti con me stesso e la mia solitudine - commenta commosso Cattaneo - ma la vita vera è insieme agli altri. Sono ritornato al mio periodo d'oro, li ho amati tutti. Dovrebbero nascere degli alberghi Grande Fratello dove per 15 giorni ti tolgono tutto».C'è però una persona in particolare a cui Ivan si è legato ed è Francesco Monte, Ivan ha ammesso di provare qualcosa per lui, poi sdrammatizzando dice: «Menomale che sono uscito, altrimenti io e Giulia facevamo a botte». Francesco Monte gli è molto affezionato e a differenza di qeullo che accadee quando parla della Salemi è apparso molto vero e sincero.Alfonso Signorini consola Cattaneo: «Il calore di questa esperienza ti scalderà anche nei giorni più freddi».