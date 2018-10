Giulia Salemi

non ha peli sulla lingua nè problemi a rispondere a tono, anche se ad accusarla èLa sorella di Belen durante "Casa Signorini" ha detto cose poco carine nei confronti della Salemi che, nel confessionale delche stiamo seguendo in diretta su Leggo.it , ha smentito tutto.Giulia Salemi viene invitata dalla Blasi ad andare in confessionale e sente Cecilia dire: «Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato mio fratello Jeremias Rodiguez, Francesco e si è messa in mezzo anche con Andrea Iannone. Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi modo… Non so se vuole fare la nuova Belen, ma insomma uno, due e tre. La madre è andata a dire che Iannone c’ha provato con lei e lei l’ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia. Diciamo che a un certo punto uno si fa un’idea»Giulia smentisce categoricamente: «Non ci ho mai provato con nessuno, non è nella mia indole. Io non ci provo mai con i ragazzi fidanzati. Tra me e Francesco c'è una simaptia che sta crescendo ma non parte solo da me. Io non mai giudicato lei nè quello che ha fatto. Ho sempre avuto massimo rispetto e belle parole per Cecilia».Sia la Blasi che Signorini provano a stuzzare anchein merito che però smonta tutto «Non ho niente da commentare». Caso chiuso?