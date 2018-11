Grande Fratello Vip 2018, la nona puntata​

Sarà l'ora tarda, ma la nona puntata delche abbiamo seguito in diretta su Leggo.it , si fa hot. Prima il mancato bacio tra, entrambi in astinenza da oltre un anno, poi il bacio in studio tra, in studio la temperatura si alza. La Blasi deve lanciare una nuova sfida dicendo: «sarà un durello molto tosto», una gaffe che fa scoppiare lo studio in una fragorosa risata.Ilary Blasi, come dicevamo, stava per lanciare l'ultima sfida dicendo «sarà un durello - poi si corregge - molto tosto», ma è troppo tardi, sia lei che i ragazzi nella casa ridono senza freni, anzi i concorrenti addirittura intonano «Ilary una di noi». La Blasi non riesce a trattenersi dalle risate, mentre Signorini chiede spiegazioni perchè non si è accorto di nulla. Prima di questo momento c'era stato l'atteso incontro tra Walter Nudo e Francesca Cipriani. Nudo non bacia la Cipriani, ci pensano Ilary e Alfonso a rimediare e come negli anni precedenti si stampano un bacio sulle labbra al gusto di lampone. Signorini lancia l'hashtag #ilgrandedurello .