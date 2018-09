Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo tante polemichefa il suo ingresso ufficiale al. Monte entra nella casa che un anno fa ha visto la fine della sua storia d'amore con. Francesco è alla ricerca di una seconda opportunità e magari di innamorarsi ancora.Attore, modello e influencer, Francesco Monte varca la Porta Rossa per vivere un’esperienza forte:«Cecilia Rodriguez era la donna della mia vita commenta Francesco Monte con Ilary Blasi - spero di arrivare fino alla fine e non mi precludo nulla». Per Monte il Grande Fratello Vip è l'occasione del riscatto dopo la bufera canna-gate che lo ha investito durante l'Isola dei Famosi. «Questa è la tua vera occasione - dice Signorini - giocatela tutta, vorrei vederti arrivare alla fine di un reality, dacci soddisfazione che sei single».