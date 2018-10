di Ida Di Grazia

Grande fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi offende Zucchero: «Uno zozzone ubriaco»​

Ci siamo: si parte con ladelche seguiamo minuto dopo minuto sula trasmissioneè iniziata e c'è tantissima carne al fuoco. Valerio Merola è l'eliminato dal televoto, ma a dire addio alla casa potrebbe essereche ha mostrato grande insofferenza in questi giorni. Tra le tante novità un nuovo ingresso ma Cecilia Rodriguez non c'è.22.29 C'è un filmato per Maurizio Battista che questa settimana è entrato in crisi dicendo di voler uscire.22.20 Tra Elia e Valerio ad abbandonare definitivamente la casa è Valerio Merola: «sono molto contento per Elia, sono stato tra i primi ad averlo scoperto e valorizzato».22.13 Entra la busta dei nominati. Il primo vip salvo che può continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip è Jane Alexander. Il secondo è Ivan Cattaneo. A rischio eliminazione sono Valerio ed Elia.21.59 Televoto chiuso. Si parla della tensione tra Valerio Merola e il resto del gruppo. Acredine in particolare con Silvestrin e Battista. «Ha avuto diverse cadute di stile - spiega Silvestrin - parlando delle sue avventure erotiche con donne morte che io no concepisco. Per me le donne non si comprano e non si trattano come racconta lui». PUngolato da SIgnorini anche Battista interviene, urlando, contro Merola: «Noi non siamo amici, smettila di pensarlo. Ma stai zitto, io posso uscire tra un quarto d'ora e non mi cambia niente, te sei un poveraccio!»21.54 Archiavato il momento Rodriguez è ora di parlare di Giulia Salemi e Francesco Monte. Rvm di riepilogo.21.53 Ilary comunica a Francesco Monte di aver invitato Cecilia Rodriguez, ma dietro quella porta non c'è... e Monte non aveva dubbi.21.21 Signorini: «Ma tu non sei ancora innamorato di Cecilia?» «No - risponde Monte - è un processo particolare. E' lo stesso atteggiamento che ho avuto in situazioni simili ma diverse».21.46 Ilary vuole parlare con Francesco Monte a proposito della crisi che ha avuto questa settimana. Monte va in Mistery room, dove c'è una gigantografia di Cecilia Rodriguez.« Ogni giorno vedere le foto della tua ex ragazza non è semplice, fa effetto. Forse è giusto che mi viva quel dolore da cui sono fuggito». Parte un video che termina con MOnte in lacrime che ammette «Cecilia è una ferita ancora aperta».21.44 Collegamento con la casa, tutti gli inquilini hanno un cartello in mano per fare gli auguri a Gianmarco, il figlio di Silvestrin che oggi compie 7 anni.21.41 Per Signorini però c'è solo una curiosità da svelare: «21.39 Capelli raccolti e tailleur gessato. Ilary Blasi dà il benvenuto al pubblico. Prima è stato mandato un rvm con il riassunto della settimana e i temi caldi di questa terza puntata, da Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, alle lacrime di Silvia Provvedi "liquidata" da Fabrizio Corona.L'arrivo di Cecilia Rodriguez è una suggestione nata nella notte dopo che laha confessato di aver messo Checu nella lista degli ospiti che vorrebbe incontrare in quanto sua grande amica. Ma nel comunicato di Mediaset si legge: «Qualcuno nel corso della puntata dovrà fare i conti con il passato che torna...» e c'è chi ha pensato addirittura a Fabrizio Corona , che potrebbe incontrare la sua ex Silvia Provvedi. In nomination ci sono: