Grande Fratello Vip 2018, diretta seconda puntata: nomination da record e ingresso di Lory Del Santo

Grande Fratello Vip, Stefano Sala: «A letto con Benedetta Mazza prima di entrare nella casa»​

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:12

La seconda puntata del, in onda suè già ricca di colpi di scena. Su Leggo.it seguiremo la diretta minuto per minuto in attesa dell'attesissimo ingresso di. Ma spazio anche alleda record: sono dieci i concorrenti a rischio eliminazione.Lory Del Santo come annunciato da Mediaset e anticipato anche aracconta a, ade al pubblico le motivazioni della decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma.La seconda puntata accende i riflettori anche sulle tematiche importanti affrontate dai concorrenti nel corso della settimana. Inoltre, non era mai successo che, dopo la prima tornata di nomination, ci fossero ben 10 concorrenti a rischio eliminazione. Chi tradovrà abbandonare il gioco?