Grande Fratello Vip 2018, diretta quinta puntata: Arrivo di Barbara D'Urso e Fabrizio Corona?

X Factor 2018, anticipazioni: profilo instagram per ogni concorrente e ai live super ospiti come Maneskin, Rita Ora e Sting​

Sta per iniziare ladel, che seguiremo come sempre minuto per minuto in diretta su Leggo.it . Tra nuovi ingressi ed eliminazioni ci sono due nuovi nodi da sciogliere:entreranno in casa? Ci sarà unagiovedì prossimo?.Nella puntata scorsa l'affairesi è concluso con unpiuttosto svogliato, ad intervenire. Invito colto al volo dache però non sembra essere stato accolto volentieri dalla padrona casa.Lainvece sulle sue stories Instagram sta pubblicando un misterioso countdown che terminerà giovedì prossimo. Due strani indizi che sembrano confermare i rumours dei giorni scorsi che vorrebbero un doppio appuntamento del Grande Fratello Vip in crisi d'ascolti.Al timone della puntata del giovedì dovrebbe esserci la padrona di Domenica Live e Fabrizio Corona potrebbe essere il super ospite della puntat speciale. Dobbiamo sottolineare che si tratta di voci non confermate e che questa sera ne sapremo sicuramente di più.