Grande Fratello Vip 2018, diretta terza puntata - Silvia Provvedi parla di Corona. Francesco Monte scoppia in lacrime. Valerio Merola eliminato

di Ida Di Grazia

Grande fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi offende Zucchero: «Uno zozzone ubriaco»​

Ci siamo: si parte con ladelche stiamo seguendo minuto dopo minuto su. Valerio Merola è l'eliminato dal televoto, eche ha mostrato grande insofferenza in questa settimana, dopo la sorpresa ricevuta decide di restare ancora nella casa.alla sua storia con Cecilia Rodriguez.00.01 «La persona che parla non è quella con cui io sono stata» dice tra le lacrime Silvia : «io credo nell'amore e ho dei valori che lui non ha. Prima che lo arrestassero gli ho fatto una promessa e l'ho mantenuta». Signorini: «so quanto lo hai amato, credo che Frabrizio ti abbia voluto bene a modo suo, mi piace illudermi che davanti le telecamere abbia voluto fare il personaggio». «Le parole fanno male e bisogna saperle usare - commenta SIlvia - Dal momento in cui ho lasciato Fabrizio ho incontrato tante persone speciale, lui non farà mai più parte della tua vita»23.57 dopo Monte è il turno di Silvia Provvedi. Anche lei deve fare i conti con un passato ingombrante: Fabrizio Corona. La Blasi le mostra l'intervista di Corona a Verissimo in cui dice di non averla mai amata.23.51 dopo le lacrime torna il divertimento. Per i vip è l'ora di raddoppiare il budget con la seconda manche del gioco in cui bisgna passarsi il cibo da una bocca all'altra. Ivan ne approfitta .23.43 Fuori dal Confessionale c'è un asse da stiro con delle camice, scatta il freeze per Monte, entra papà Angelo che lo abbraccia mentre lui scoppia in lacrime: «so che non è facile fare da mammo, o adattarsi alla nostra vita, lo amo». Riabilitazione di Francesco Monte ufficialmente completata.23.36 Le emozioni per Francesco Monte non son oterminate. Dopo Cecilia Rodriguez si parla anche del dolore di Monte per la perdita della mamma avvenuto circa sette anni fa. Nel rivedere il filamto Monte si commuove: «ho sempre pensato di non dever crollare, ora mi accorgo di non essermi dato il tempo di affrontare il dolore. SOno stato superficiale, dovevo stare più vicino a mio padre». «Hai fatto in tempo a dire a tua mamma che le volevi bene?» chiede Signorini. «No» risponde Monte con la voce strozzata.23.25 Ora il racconto della settimana di Lory Del Santo: «Ho messo da parte certe cose che conservo solo per me stessa, ho messo il resto con loro perchè qui voglio condividere la bellezza della vita».23.17 I giochi a Gf non sono finiti. Eleonora, Ivan e Lory vengono chiamati in confessionale per decidere chi è il più bronzo della Casa tra Elia, Walter, Stefano, Fabio e Francesco.23.02 Collegamento con la Gialappa's22.57 Eleonora Giorgia in settimana si è scontrata con Enrico e Maurizio Battista. Parte un rvm di riepilogo.22.40 E' il momento della prova settimanale. Per guadagnare più soldi per la spesa settimanale, Giulia, Walter, Ivan, Elia e la Marchesa dovranno trasportare più cibo possibile e farlo arrivare intatto all'ultimo Vip in fila. Scommessa vinta.22.29 C'è un filmato per Maurizio Battista che questa settimana è entrato in crisi dicendo di voler uscire. C'è una lettera per lui. Poi scatta il freeze. In casa entra la compagna Alessandra, che lo rassicura e lo incita a non mollare: « Stai facendo discorsi che non mi piacciono .Non devi dire che vuoi andartene per lasciare spazio ai giovani, tu hai tanto da insegnare Sei una persona leale, stai portando il cuore, non l'artista».22.20 Tra Elia e Valerio ad abbandonare definitivamente la casa, con il 47% è Valerio Merola: «sono molto contento per Elia, sono stato tra i primi ad averlo scoperto e valorizzato».22.13 Entra la busta dei nominati. Il primo vip salvo che può continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip è Jane Alexander. Il secondo è Ivan Cattaneo. A rischio eliminazione sono Valerio ed Elia.21.59 Televoto chiuso. Si parla della tensione tra Valerio Merola e il resto del gruppo. Acredine in particolare con Silvestrin e Battista. «Ha avuto diverse cadute di stile - spiega Silvestrin - parlando delle sue avventure erotiche con donne morte che io no concepisco. Per me le donne non si comprano e non si trattano come racconta lui». PUngolato da SIgnorini anche Battista interviene, urlando, contro Merola: «Noi non siamo amici, smettila di pensarlo. Ma stai zitto, io posso uscire tra un quarto d'ora e non mi cambia niente, te sei un poveraccio!»21.54 Archiavato il momento Rodriguez è ora di parlare di Giulia Salemi e Francesco Monte. Rvm di riepilogo.21.21 Signorini: «Ma tu non sei ancora innamorato di Cecilia?» ecco cosa ha risposto 21.46 Ilary vuole parlare con Francesco Monte a proposito della crisi che ha avuto questa settimana. Monte va in Mistery room, dove c'è una gigantografia di Cecilia Rodriguez.« Ogni giorno vedere le foto della tua ex ragazza non è semplice, fa effetto. Forse è giusto che mi viva quel dolore da cui sono fuggito». Parte un video che termina con MOnte in lacrime che ammette «Cecilia è una ferita ancora aperta».21.44 Collegamento con la casa, tutti gli inquilini hanno un cartello in mano per fare gli auguri a Gianmarco, il figlio di Silvestrin che oggi compie 7 anni.21.41 Per Signorini però c'è solo una curiosità da svelare: «21.39 Capelli raccolti e tailleur gessato. Ilary Blasi dà il benvenuto al pubblico. Prima è stato mandato un rvm con il riassunto della settimana e i temi caldi di questa terza puntata, da Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, alle lacrime di Silvia Provvedi "liquidata" da Fabrizio Corona.Nel comunicato di Mediaset si legge: «Qualcuno nel corso della puntata dovrà fare i conti con il passato che torna...» e c'è chi ha pensato addirittura a Fabrizio Corona , che potrebbe incontrare la sua ex Silvia Provvedi.