Grande Fratello Vip 2018, diretta prima puntata: Cambio di look per Ilary Blasi, bionda e super sexy

Tra incidenti hot , gaffes e dichiarazioni inaspettate la terza edizione delsi preannuncia già ricca di contenut. Su Leggo.it seguiremo la diretta della prima puntata e vedremo comeaccoglieranno i nuovi inquilini. Questa sera scopriremo inoltre sedopo il dramma del figlio che ha raccontato aentrerà a far parte del cast questa sera o la prossima settimana.22.15 doppia clip. Jane Alexader: Attrice, presentatrice e modella, nota al grande pubblico anche per aver interpretato la famosa Lucrezia Van Necker in “Elisa di Rivombrosa”. Partecipa al Grande Fratello VIP per sfidare i propri limiti. È riservata, disponibile, ma anche testarda. La cosa che le mancherà di più? Ovviamente la sua famiglia! Con lei c'è anche Andrea Mainardi: Chef che accompagna, da anni, gli italiani. La cucina è il suo regno e ha intenzione di avere, anche nella Casa, tutto sotto controllo: dalla spesa alla dispensa, solo così potrà preparare le sue ricette! Generoso, lunatico e molto innamorato della sua fidanzata, è pronto a vivere un’esperienza fantastica.22.14 Giulia e Silvia Provvedi, Le Donatella possono lasciare la Caverna ed entrare nella casa.22.08 Sul tappeto rosso è il momento di Giulia Salemi, modella e influencer particolarmente apprezzata da Alfonso Signorini. Giulia entra in casa e sembra non aver apprezzato molto le immagini che hanno mostrato, ovvere quelle del suo famoso red carpet di venezia di tre anni fa: "in tre anni ho fatto tanto e ancora mostrano ste robe".21.58 Ilary saluta i concorrenti in Caverna e mostra al pubblico la prima notte dei tre concorrenti.21.51 «Cecilia Rodriguez per me era la donna della vita, spero di arrivare fino alla fine e non mi precludo di innamorami». Per Monte il Grande Fratello Vip è l'occasione del riscatto dopo la bufera canna-gate che lo ha investito durante l'Isola dei Famosi. «Questa è la tua vera occasione - dice Signorini - giocatela tutta, vorrei vederti arrivare alla fine di un reality, dacci soddisfazione che sei single».21.50 Clip di presentazione di Francesco Monte. Attore, modello e influencer. Il suo miglior pregio? La spontaneità. Il suo difetto? L’essere permaloso. Varca la Porta Rossa per vivere un’esperienza forte. Porterà con sé due oggetti che appartengono a sua mamma. Con lui l’ordine sarà assicurato, ma una cosa è certa: non chiedetegli di fare lavatrici!21.49 La Giorgia entra in casa con mascherina e coperta perchè odia l'aria condizionata.21.43 Eleonora Giorgi è il primo Vip che può varcare la porta rossa. Attrice con una lunga carriera costellata da grandi successi. È istintiva, cordiale e autoironica. Partecipa per mettersi alla prova ed è pronta a scoprire come reagirà alla convivenza forzata con degli sconosciuti. Oltre agli affetti più cari, sentirà la mancanza dei libri, dei giornali e… dell’orologio!21.40 Con l'ingresso di Alfonso Signorini si dà il via. Entrambi presentano la caverna dove ci sono Walter Nudo, Le Donatella e Maurizio Battista.21.38 Il Count down è partito, la terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 può iniziare. In studio Ilari Blasi con una scolltura vertiginosa e un nuovo look. Un long bob biopndo platino. E' bellissimaIntanto per tre concorrenti la terza edizione del Grande Fratello vip è iniziata già domenica sera. Walter Nudo, Le Donatella ( Giulia e Silvia Provvedi) e Maurizio Battista, sono entrati nella "Caverna" e hanno già allietato gli spettatori di mediaset Extra con dei divertenti teatrini. Ma questa sera entreranno nella casa:l'attrice e icona degli anni '60