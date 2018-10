Grande Fratello Vip 2018, Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez: «Tutto falso, io non ho mai giudicato quello che ha fatto»

L'ingresso dinella casa era il momento più atteso da tutti i fan delDurante la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto su Leggo.it, Malgioglio ha sparato a zero su tutti e in particolare suL'arrivo di Malgioglio ha rispettato tutte le aspettative, il cantautore entra in casa con i concorrenti freezzati. Malgioglio parla con i concorrenti e dà consigli a tutti. Adice: «Sei molto intelligente, bella ma dovresti darti da fare un po' di più». A: «Se mi chiamassi come te sarei già a Hollywood con due Oscar». Consiglio simile anche per: «non ci siete nella Casa, dovete darvi una mossa, qui non esistete». Poi invitaa non comportarsi come una cozza sullo scoglio nei confronti di Francesco MontNe ha anche per i ragazzi «Perdevo dire che se andavo da Zara trovavo gli stessi manichini». Sala non la prende benissimo. Ma le parole più dure sono proprio per il suo amico e collega: «Ti volevo dire di cercare di non imitarmi, cerca di essere Ivan Cattaneo e non come me, ma Ivan risponde a tono: «Io non posso imitarti, perché tu sei assolutamente inimitabile. Sono un altro tipo di gay, io ho fatto outing 45 anni fa, tu un quarto d'ora fa». Poi baci e abbracci prima di lasciare temporaneamente la casa.