Grande Fratello Vip 2018, concorrenti a rischio squalifica per bestemmia? Ecco chi sono

di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip 2018, Lory del Santo entra nella casa ma scoppia la polemica

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:10

La seconda puntata delpotrebbe avere già il suo primo "". L'anno scorso a farne le spese sono stati, quest'anno a rischio ci sono due concorrenti che potrebbero dire addio alla casa del Grande Fratello prima del previsto.La prima concorrente a rischio eliminazione èche nei giorni scorsi, mentre stava scherzando con gli altri concorrenti all'interno della caverna, si sarebbe lasciata sfuggire un "Por** D**". Una bestemmia in piena regola che però non è stata pronuncita per intero, perchè l'ex fidanzata disembrerebbe essersi bloccata appena in tempo. Ma gli utenti attentissimi potrebbero aver colto in fallo anche un altro concorrente . Si tratterebbe diche avrebbe bestemmiato durante la caduta di Lisa Fusco. Anche in questo caso non ci sono certezze, perchè il judoka non era inquadrato, ma dal tono della voce sembrerebbe essere stato lui.Cosa succederà in diretta su canale 5, la produzione prenderà provvedimenti?