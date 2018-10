Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni sesta puntata: incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Lory Del Santo rientra. Tutti a rischio eliminazione

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' la puntata più attesa di tutta la settimana. Domani - giovedì 25 ottobre - in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con il, che vedrà Fabrizio Corona varcare la porta rossa per parlare con l'ex fidanzata Silvia Provvedi . Ma non solo,è pronta a rientrare in casa e a "vendicarsi". A condurre questa edizione speciale ci sarà come sempreUna sesta puntata, con tanta carne sul fuoco. Dopo le reciproche accuse e le dure parole di Corona al'ex re dei paparazzi è propnto a chiedere scusa a Silvia Provvedi: la coppia, che ha vissuto la fine della propria storia a colpi di copertine, interviste e post sui social, potrà finalmente rivedersi e confrontarsi. Come reagirà la gemella de Le Donatella che dentro la casa sembra aver trovato un equilibrio tutto suo.Altro colpo di scena, dopo essere stata “eliminata” dal gruppo lo scorso lunedì,che ha trascorso ore piacevolissime nella suite - tornerà nella Casa e potrà vendicarsi di chi l’avrebbe voluta spedire fuori dal loft di Cinecittà.Scopriremo chi tra la marchesadovrà abbandonare il gioco. E a proposito di nomination: tutti i concorrenti saranno potenzialmente a rischio eliminazione.