Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni quarta puntata: arriva Malgioglio. Bestemmia nella casa?

di Ida Di Grazia

Lunedì 15 Ottobre 2018

Questa sera su canale 5, quarto appuntamento con ilcondotto daconDurante la diretta che seguirimo minuto per minuto su, scopriremo perchèha abbandonato la casa e se verrà sostituito da qualcuno. Nella casa entrerà a sorpresa anche. In queste ore poi c'è un giallo, si parla di un nuovo caso bestemmia, sarà vero?Sabato scorso, Maurizio Battista ha deciso improvvisamente di uscire dalla Casa. In studio, il comico spiegherà i motivi del suo abbandono. Cristiano Malgioglio torna nella Casa. Per restarci? Ci sono degli argomenti da chiarire e nuove sfide da lanciare. E poi su internet circola un video sui concorrenti del Grande Fratello Vip in cui si sente distintamente una bestemmia, ma la persona che la pronuncia non è inquadrata? Sarà un fake? C'è chi ha riconosciuto la voce di Fabio Basile, e chi, invece, insinua sia quella di Francesco Monte. Ci sarà un'espulsione?E ancora: la Marchesa d’Aragona fa discutere sia fuori, sia dentro il loft di Cinecittà. Questa sera, finalmente, si scoprirà tutta la verità sul titolo nobiliare della concorrente di “Grande Fratello Vip”. A far luce ci penserà la contessa Patrizia De Blanck.Infine scopriremo chi sarà eliminato tra. Non mancheranno poi nuove nomination.