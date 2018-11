Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni ottava puntata: sorpresa speciale per Walter Nudo e vendetta in arriva per un concorrente

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' tempo di scontri e di nostalgia nella casa del. Questa sera in diretta su Canale 5 l'ottava puntata che seguiremo come sempre in diretta su. Dalle prime anticipazioni possiamo svelarvi che ci sarà una dolce sorpresa per, ma «stasera qualcuno sceglierà la vendetta».«c'è chi sceglie la tregua e chi dichiara guerra, ma stasera qualcuno sceglierà la vendetta» Recita così il promo del Grande Fratello Vip 2018. La tregua sembra essere quella tra- in nomination con- eche si sonomolto duramente lunedì scorso. Ma c'è anche chi come Walter Nudo riceverà una sorpresa, dopo un mese finalmente potrà rivedere i figli Elvis e Martin.È ancora presto per parlare di un possibile vincitore, ma Silvia Provvedi è una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico: Le Donatella (Silvia e la gemella Giulia) conquistano anche gli analisti di Stanleybet.it, che offrono la vittoria a 9 volte la scommessa, ai piedi del podio dei favoriti, Walter Nudo a 3,50, Francesco Monte a 5,00 e Stefano Sala a 8,00. Doppia cifra per lo chef Andrea Mainardi a 12,00, con Jane Alexander a 20,00. Lontane a 25,00 Giulia Salemi e Benedetta Mazza, con Fabio Basile, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy a 30,00.Per quanto riguarda l'ingresso diall'interno della casa, invece, come annunciato dalla stessa showgirl a Domenica Live, dovremo aspettare ladi giovedì.