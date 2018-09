di Ida Di Grazia

La prima puntata delche seguiremo in diretta su Leggo.it è ormai vicina, ma nella casa ci sono già tre inquilini . Proprio quest'ultimo si lascia andare ad una confessione davvero piccante, cioè di essere in astinenza da dieci mesi.In un momento di confidenza notturna con le Donatella, Walter Nudo ha rivelato di essere single, dopo essersi separato dieci mesi fa. E confessa inoltre che sono 10 mesi che è inastinenza. Un'ammissione che ha fatto drizzare le antenne alle pepatissime Donatella che hanno deciso di volergli trovare una fidanzataGiulia Provvedi fa una richiesta al Grande Fratello: «Speriamo che ci sia una suite per per quando Nudo troverà una ragazza», ma Walter cerca di smorzare gli entusiami: «Non è un’urgenza».In attesa che in casa entrino i nuovi concorrenti, intanto, il GF ha chiesto ai tre "cavernicoli" di costruire collane e bracciali per tutti gli abitanti, presenti e futuri, della caverna.Giulia si dedica alla creazione delle collane per le donne e cavigliere con grande cura per l’estetica , mentre Walter realizza braccialetti intrecciati.