Grande Fratello, tra Alessia Prete e Matteo Gentili è amore. Risveglio a suon di baci

Una sorpresa dalle reazioni contrastanti è arrivata nella casa delsotto forma di un comunicato ufficiale. I concorrenti sono nuovamente disorientati dai cambiamenti del palinsesto. La diretta, tanto attesa e temuta per questa sera, è stata rimandata a domani e in casa alcuni inquilini hanno tirato un sospiro di sollievo, mentre altri hanno mostrato un po' di delusione, soprattutto perché in casa non c'è abbastanza cibo.Dalle ipotesi sull'eliminazione alle varie congetture sulle prossime nomination e alla scelta del look: erano tutti pronti per vivere un altro primetime al cardiopalma. Erano tutti sul divano, preoccupati dal contenuto. Il comunicato, letto da Veronica, è stato del tutto inaspettato: «Grande Fratello vi comunica che la puntata di prima serata del GF si svolgerà domani sera».La preoccupazione maggiore dei Concorrenti però si è subito spostata sulla spesa; sembra proprio che gli alimenti a loro disposizione non siano poi così tanti. Sono soprattutto i ragazzi a temere pasti magri. Il Grande Fratello invia loro la spesa all'indomani della diretta, quando ufficialmente inizia la nuova settimana.Qualcuno nel frattempo, senza più adrenalina, pensa a come trascorrere il tempo dormendo o giocando.