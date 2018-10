Grande Fratello Vip, flop di ascolti: nella casa potrebbe tornare Cristiano Malgioglio

Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

potrebbe tornare al. Dopo ilelle ultime puntate sembra che Canale 5 voglia puntare tutto su uno dei concorrenti più amati della casa. I concorrenti di questa edizione non sembrano incuriosire e il pubblico sembra essere meno coinvolto delle precedenti edizioni.Come anticipa Davide Maggio, gli autori starebbero pensando di far rientrare Cristiano Malgioglio nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente Malgy non potrà essere uno dei nuovi concorrenti, ma potrebbe entrare nella casa come ospite per una serata e, nel caso la situazione ascolti dovesse essere così tragica, si potrebbe pensare a una sua permanenza per una settimana, sempre come ospite fuori gara.Si tratta solo di rumors, certo il "ripescaggio" di un ex concorrente, che ha decretato il successo della sua edizione, potrebbe essere un'ammissione di colpa da parte degli autori che non sono riusciti a creare un cast sufficientemente coinvolgente. Il fine, in ogni caso, giustifica i mezzi, e Cristiano potrebbe essere il principe di questa edizione.