Grande Fratello, Stefano Laudoni diffida Valentina Vignali: «Voglio tutelare miei interessi»

Diffida numero due per Valentina Vignali . La cestista è una dei concorrenti del Grande Fratello 2019 , e quando è entrata nella casa ha ricevuto una diffida dal suo ex Laudoni. Il rapporto tra i due non si è concluso bene, e nelle ultime ore la Vignali ha detto cose che hanno messo in allarme Laudoni, che con un post su Instagram ha annunciato una nuova diffida:La Vignali ha raccontato ai suoi amici all'interno della casa del Grande Fratello 2019 che il suo ex Stefano Laudoni faceva uso di "farina". Accuse gravissime che hanno fatto rompere il silenzio da parte di Stefano: «Mi vedo costretto a intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Avevo già provveduto a diffidare la Sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto. Purtroppo a questo punto, soprattuttoe diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa,».