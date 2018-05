Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilcontinua ad andare avanti nonostante la fuga in massa di tantissimi sponsor che si sono dissociati dagli atteggiamenti violenti e discriminatori mostrati nella casa più spiata della tv quando Aida Nizar era stata attaccata da alcuni coinquilini. La primasettimanale senza marche è stato quasi un trauma per Lucia e Danilo che hanno sistemato i prodotti di prima necessità arrivati in cesti di vimini e anonime buste di plastica.Ciò ha indotto Danilo ad esclamare: “Qua è cambiato tutto”. Prima della spesa, i concorrenti si sono ritrovati col frigo quasi completamente vuoto tanto da essere costretti a mangiare riso in bianco a pranzo e a cena. Come molti spettatori hanno fatto notare il reality ambientato a Cinecittà si sta trasformando ne L’Isola dei Famosi.