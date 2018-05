Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Glifuggono dali loroin segno di dissenso nei confronti del bullismo e degli scarsi provvedimenti adottati dalla produzione per dissociarsi dai frequenti esempi negativi mostrati nel reality di Barbara D'Urso.Anche la Giorgio Srl, che fornisce ai concorrenti i costumi a marchio F**K e Changit, ha deciso di ritare i propri prodotti con effetto immediato. Ecco il comunicato diramato dall'azienda attraverso la pagina Facebook:“La Giorgio Srl, proprietaria dei marchi F**K e Changit, fornitrice dei propri costumi nell’ambito dell’attuale XV edizione del Grande Fratello, si dissocia formalmente dai gravi atti di bullismo e mancanza di rispetto nei confronti delle donne, perpetrati dai concorrenti in quanto lontani dalla nostra etica morale e professionale .I nostri prodotti non possono essere, pertanto, associabili a tali inqualificabili comportamenti lesivi dell’immagine dei nostri brand e della nostra azienda.Conseguentemente agli accadimenti avvenuti nelle ultime ore, disponiamo l’ interruzione della sponsorizzazione e il ritiro con effetto immediato dei nostri prodotti dalla suddetta trasmissione televisiva, previa contestuale rimozione dei post e contenuti promozionali collegati presenti sui nostri canali social.Si rinnova, in ogni caso, la comprovata stima da parte della Giorgio Srl nei confronti di Mediaset /Publitalia”.I costumi sono stati immediatamente ritirati e i concorrenti ne sono rimasti senza, poiché non ne avevano portati in casa contando sul fatto di poter utilizzare quelli offerti dagli sponsor. Il problema più grosso da affrontare è quello della doccia, visto che tutti sono abituati a farla insossando il costume da bagno. Al momento, in attesa di provvedimenti, i concorrenti hanno deciso di usare l'intimo anche sotto la doccia.