Sorpresa per Alberto Mezzetti. Il tarzan di Viterbo scoppia in lacrime

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra le sorprese più emozionanti della semifinale delc'è sicuramente quella cheha fatto adLa conduttrice invita il Tarzan di Viterbo dentro il confessionale dove trova una scatola. All’interno c’è il modellino auto con il numero 11. “Questa è una delle macchine sportive che usava spesso mio padre, e l'undici è il mio numero, è bellissima. La usava spesso mio padre. E’ il numero che mi lega a lui. 11 Aprile. Lui non c’è più dal 1996, avevo undici anni” dice Alberto commosso "Non è stato bello, ma è sempre con me. Non mi ha mai abbandonato, neanche oggi. Forse, è il mio primo spettatore ogni giorno. Per tre anni sono stato un bambino molto aggressivo, ero arrabbiato con la vita. Papà era un medico generico amatissimo, a tutto cuore. Ma anche un uomo molto affascinante, e un amante delle donne. Ha avuto tutto. Lo ricordo giovane, bello e felice. A Viterbo, se chiedi di lui, è come se non fosse morto". "Hai parlato tante volte di tuo padre Alessandro - racconta la D'Urso che poi manda in onda un video con le immagini di Tarzan da bambino insieme al padre - Un amico carissimo del tuo papà, sapeva di farti un regalo e ha trovato questo vecchio filmino di un viaggio che ha fatto con lui”. Alberto torna in salone dai suoi compagni piangendo. Scatta il freeze, entra la mamma Daniela, il ragazzo non riesce a trattenere le lacrime. “Tu sei un animo d’oro - dice la mamma - una persona meravigliosa, ti amo da morire. La mano di papà è sempre sulla tua spalla.Sei stato il mio uomo, sempre. L’uomo che ha protetto me e tua sorella. I tuoi nipotini ti aspettano, perché come li fai volare tu non li fa volare nessuno. Sei sempre stato vero e sincero, sei la mia vita. Sei come tuo padre, e di questo ne devi essere fiero". Stop freeze, Alberto e la mamma possono finalmente abbracciarsi tra le lacrime.