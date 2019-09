Grande Fratello, il video ricordo della prima edizione in memoria di Taricone: fan commossi sui social

ha visto nascere rapporti che hanno cambiato la vita di tante persone. A 20 anni dalla prima telecamera accesa nella prima Casa in Olanda, in Italia la prima storia a farci sognare fu, l'anno dopo, quella tra Cristina ed il nostro indimenticabile Pietro

Martedì 17 Settembre 2019, 15:36

Diciannove anni di Grande Fratello 'tricolore': era nel settembre del 2000 che un gruppo di dieci ragazzi faceva, per la prima volta in, il suo ingresso nella Casa più spiata e chiacchierata del paese. Giunta con un anno di ritardo rispetto all'Olanda, quell'edizione italiana si concluse con la vittoria di, ma anche con un dato di fatto: quei dieci sconosciuti erano entrati nel cuore degli italiani, molto più dei loro 'successori'.L'account ufficiale della trasmissione ha deciso di celebrare l'anniversario di quella storica, prima edizione. Su Instagram è stato pubblicato un filmato che ricorda la prima avventura amorosa avvenuta nella Casa, quella tra Cristina e l'indimenticato. Una sorta di 'prima volta' che ha commosso tanti fan, nel ricordo di Pietro. «Il Grande Fratello», si legge nella didascalia del post. A rendere ancora più struggente il filmato c'è anche una hit dell'epoca, Un giorno migliore dei Lunapop, il gruppo di cui era frontman Cesare Cremonini.Il post ha raccolto una vera e propria standing ovation, anche da parte di personaggi famosi, tra cui alcuni che si sono ritrovati inquilini della Casa nel Gf Vip. Da, passando per, in tanti hanno dichiarato di apprezzare moltissimo quella clip. Gli utenti comuni, poi, sono unanimi: «Quella è stata l'edizione migliore in assoluto, fatta di persone vere e semplici, nessuno è mai stato come loro. Questo era il vero Grande Fratello». E c'è anche chi chiede, a gran voce, la trasmissione di repiche di quella prima, fortunatissima edizione.