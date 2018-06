Grande Fratello, Matteo Gentili rivela: «Orgoglioso di aver amato Paola Di Benedetto per 4 anni». E Alessia?

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A quasi due settimane dalla fine del, i riflettori sono puntati sulla coppia che si è formata all'interno della Casa,. I due non perderebbero occasione per rendere partecipi i follower del loro amore, con foto e video su Instagram . Sembrerebbe che tutto vada a gonfie vele. Quando però Matteo è tornato a parlare dell'ex fidanzata Paola Di Benedetto, avrebbe fatto sussultare qualche fan...In un'intervista a Oggi, riportata sul sito ilGiornale , Matteo avrebbe rivelato: «Non avrei mai pensato di partecipare a un reality. Ma i social mi hanno massacrato dopo quanto ha fatto la mia ex (Paola, ndr) in Honduras: volevo chiarire la mia posizione e da lì».Matteo ci avrebbe pensato molto prima di accettare la proposta diper il Grande Fratello: «L'ho accettato proprio per il bisogno di fare una nuova esperienza.Quindi vediamo che succede».Il calciatore ora sembra molto felice con, ma parlando della ex avrebbe affermato: «. Ma sono tanto altro e le ex non sono un problema. Argomento chiuso». Le parole di Matteo avranno fatto ingelosire Alessia? Staremo a vedere.